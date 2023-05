Dziki biegały po miejskiej plaży. "Zrobiło się niebezpiecznie"

"Pobiegła w stronę centrum Gdyni"

Wyjaśnił, że jedno młode odłączyło się od stada. - Cała zgraja dzików pobiegła w stronę centrum Gdyni, ale jeden mały dzik nie nadążył i został w tyle. Jeden człowiek zaczął biegać za tym dzikiem i w pewnym momencie rzucił się na niego na plaży i go złapał. Młody dzik był przerażony, kwiczał głośno. Nagle pojawiła się matka i zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Ten człowiek musiał puścić młode i uciekać. Jak jest locha z młodymi to się nie podchodzi i my mieszkańcy to wiemy. Te dziki w Gdyni są prawdopodobnie monitorowane - opowiadał.