"Dynamiczna i wymagająca pogoda". GOPR ostrzega przed burzami

"Na najbliższy weekend w rejonie Karkonoszy prognozowana jest pogoda dynamiczna i wymagająca" - informują ratownicy z Karkonoskiej Grupy GOPR. W sobotę spodziewane są przelotne opady, a temperatura maksymalna ma wynieść około 20 stopni Celsjusza. W wyższych partiach gór w ciągu dnia nie przekroczy 13 st. C. W godzinach porannych zarówno tam, jak i w dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej zachmurzenie było duże, a szlaki turystyczne mokre i śliskie. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed burzami. Podczas wyładowań porywy wiatru mogą sięgać do 70 kilometrów na godzinę. Może spaść też grad. Burze do wieczora mogą występować w całych Karkonoszach. Dlatego ratownicy radzą, aby zabrać ze sobą odzież z membraną, która chroni przed deszczem i wiatrem. Jak mówią, warto ubrać się warstwowo, aby regulować temperaturę ciała.