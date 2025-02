Czarne wilki pojawiły się w polskim lesie

W rozmowie z tvnmeteo.pl Joanna Toczydłowska z Fundacji wyjaśniła, że dla dobra zwierząt dopóki trwa badanie populacji, miejsce występowania zwierząt nie zostanie podane do wiadomości publicznej.

Skąd wziął się czarny gen?

Czarne wilki to w Polsce niespotykany widok - większość osobników zamieszkująca nasz kraj ma szare futro, co odzwierciedla sama nazwa gatunku - wilk szary. Ciemniejsze umaszczenie częściej pojawia się w Ameryce Północnej, na przykład w parku Yellowstone. Jak wyjaśnili przyrodnicy z Fundacji SAVE Wildlife, czarne wilki charakteryzują się większą odpornością na nosówkę, wirusową chorobę. Dzikie zwierzęta zaraziły się nią od swoich bliskich kuzynów, psów, z którymi czasami się krzyżują. Co ciekawe, przez takie krzyżówki u wilków prawdopodobnie pojawił się sam gen czarnego futra.