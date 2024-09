Nawałnica nad Jelenią Górą. Uderzył piorun, zapalił się dom

W poniedziałkowe popołudnie nad Jelenią Górą przeszła gwałtowna burza. Jak przekazali strażacy, w jednym z budynków doszło do pożaru po uderzenia pioruna. Nad miastem zawisły także charakterystyczne chmury mammatus.

Pożar po uderzeniu pioruna

Burza szczególnie dała się we znaki mieszkańcom Jeleniej Góry, gdzie doszło do obfitych opadów deszczu. Jak przekazał w rozmowie z redakcją Kontakt24 kpt. Krzysztof Zakrzewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, nad miastem przeszła dość spora nawałnica, w wyniku której odnotowano 17 interwencji.

- Były to głównie zalane piwnice i w kilku miejscach zalana droga. W wyniku wyładowania atmosferycznego doszło również do zapalenia się budynku przy ulicy Struga. Jedna osoba znajdowała się w środku, ale ewakuowała się sama przed przyjazdem straży pożarnej. Doszło do zapalenia konstrukcji dachu i spalenia części poddasza. Na miejscu pracowało siedem zastępów straży pożarnej, nikt nie ucierpiał - poinformował