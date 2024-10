Biała tęcza pojawiła się nad Kaszubami

Pani Estera uchwyciła na zdjęciu nietypowe zjawisko. W środę rano na Kaszubach nad ziemią pojawił się biały, mglisty łuk. To biała tęcza, w języku angielskim określana jako fog bow .

Biała tęcza - jak powstaje to zjawisko?

Biała tęcza jest podobna do klasycznej, kolorowej tęczy, ale pojawia się nie w czasie deszczu, tylko w czasie mgły, zjawisko to charakterystyczne jest więc dla pory jesiennej bądź wiosennej. Dostrzeżenie białej tęczy jest trudniejsze niż tej zwykłej. Wynika to z faktu, że biała tęcza jest znacznie szersza od tej klasycznej, a kolory tworzących ją łuków - wyblakłe.