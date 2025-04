- Pogoda jest brzydka, więc warunki są trudne. Tam, gdzie nie ma śniegu, jest mokro. Powyżej 800 m n.p.m. jego pokrywa wzrosła od 5 cm do nawet 15 cm na Hali Miziowej. Zalega on na starej warstwie. Poprawia się widoczność. Zachmurzenie było pełne. Zobaczymy, co przyniesie dzień, bo prognozy mówiły o ociepleniu, ale w górach wciąż trwa zima - powiedział w sobotę ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR ze stacji w Szczyrku. Na Hali Miziowej leży od 10 do 20 centymetrów śniegu, na Markowych Szczawinach jest go 18 cm, a w partiach szczytowych Babiej Góry 60 cm. Na Babiej Górze nadal obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Wyzwolenie mas śniegu jest możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Zamknięta jest Perć Akademików, czyli żółty szlak od Górnego Płaju na Babią Górę. W schronisku na Szyndzielni w Bielsku-Białej trwa remont. Nie można tam przenocować, ale gastronomia jest otwarta. W Beskidach działa kolej linowo-terenowa na Żar w Międzybrodziu Żywieckim i w weekend także kanapowy na Czantorię w Ustroniu. Turyści, którzy wybiorą się na wędrówkę w wyższe partie muszą mieć cieplejszą odzież, szczególnie nieprzemakalną. Telefon powinien być naładowany i mieć zainstalowaną aplikację "Ratunek". Warto zabrać powerbank. Czas przejścia tras, który wskazywany jest na mapach, w obecnych warunkach może się nieco wydłużyć. Goprowcy apelują, aby nie wybierać się na szlak samotnie. W razie wypadku w górach można wezwać GOPR dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.