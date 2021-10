Śnieg w Tatrach. "Jeszcze wczoraj było pięknie"

- Niektórych może rozczarować to, że tak mało widać, ale jak ktoś ma wyobraźnię, to wie, co tam dalej jest. Mnie najbardziej cieszy, że jest tu tak bardzo mało ludzi. Bo myślę, że ci co są, to tylko twardziele, którzy zaryzykowali w tę pogodę tu wjechać. No i wszystkich gorąco zachęcam, żeby tu przyjechali, bo warto - mówił jeden z turystów.