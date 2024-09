Fala wezbraniowa "jest bardzo długa". Kiedy dotrze do Wrocławia

Powódź 2024. Fala kulminacyjna na Odrze - kiedy dotrze do Wrocławia

Najnowsze prognozy wskazują, że woda we Wrocławiu osiągnie najwyższy punkt w czwartek. - W tej chwili mamy przekroczenie stanu ostrzegawczego. To są 392 centymetry, ale jest tendencja wzrostowa - powiedział we wtorek rano w rozmowie z tvnmeteo.pl synoptyk i hydrolog IMGW Michał Sikora.