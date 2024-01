W ciągu dnia ciepłe powietrze rozwieje chmury

Polska dostała się pod wpływ rozległego wyżu Enno rozciągającego się od północnej Afryki przez Europę Środkową po Rosję - przekazała w niedzielę rano synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. W wilgotnym, umiarkowanie chłodnym powietrzu utrzymuje się nisko zwarta pokrywa chmur, ale na krańcach zachodnich zachmurzenie powoli ustępuje. Do zachodniej Polski zaczyna bowiem przedzierać się cieplejsze i suchsze powietrze z południowego zachodu kontynentu, z rejonu Hiszpanii.

W Polsce o poranku

Niedzielny poranek przyniósł nam pochmurną aurę. Na Ziemi Łódzkiej, Podkarpaciu, Górnym Śląsku i w Małopolsce lokalnie prószył słaby śnieg. O godzinie 6 rano termometry pokazywały od -1 stopnia Celsjusza w Słubicach i Zakopanem, przez 2 st. C w Warszawie i Łodzi do 5 st. C w Kołobrzegu, Koszalinie i Lęborku.