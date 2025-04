Pogoda na Wielkanoc. Wielki Tydzień może być naprawdę gorący

Ocieplenie i powrót do normalności

Powrót do tradycyjnych wiosennych wartości w przeważającej części kraju zostanie spowolniony poprzez przejście kolejnego frontu chłodnego. Przemieszczać się on ma nad krajem w nocy ze środy na czwartek i później w ciągu dnia. Ta druga fala chłodu, choć znacznie mniej spektakularna od tej z soboty, jest bardzo dobrze widoczna na mapach prognostycznych.

- Dopiero w sobotę i w niedzielę powrócimy do termicznej normy, a anomalie temperatury będą oscylowały około zera. Temperatura maksymalna w sobotę we wszystkich regionach wyniesie ponad 10 st. C, w niedzielę nawet ponad 15 st. C - zaznaczył Wakszyński.

Pogoda na Wielkanoc

Wszystko wskazuje na to, że fala ciepła zatrzyma się na Niedzieli i Poniedziałku Wielkanocnym. Wtedy powinniśmy powrócić do wartości typowo wiosennych, nieprzekraczających 20 stopni, ale też wzrastających powyżej 12-13 st. C. Wakszyński podkreślił, że do Świąt zostało jeszcze trochę czasu, dlatego prognoza ma charakter raczej orientacyjny. "Wskazuje to jednak pewien trend pogodowy" - dodał.