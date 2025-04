Pogoda na Wielkanoc. W lany poniedziałek mogą pojawić się burze

Pogoda na Wielkanoc. Święta przyniosą zarówno słońce, jak i deszcz. Lokalnie mogą pojawić się też burze. A czego możemy spodziewać się po świętach? Sprawdź naszą najnowszą prognozę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W okresie świat wielkanocnych pogoda kształtowana będzie przez rozległy obszar obniżonego ciśnienia, związany z niżami znad Europy Zachodniej oraz częściowo Europy Wschodniej. - Do Polski napłyną ciepłe masy powietrza o cechach powietrza zwrotnikowego znad Europy Południowej - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Pogoda na Wielkanoc 2025

W Niedzielę Wielkanocną w całym kraju prognozowane są liczne rozpogodzenia, zwłaszcza na południu i w centrum kraju, gdzie miejscami dopisze słoneczna aura z temperatura maksymalną sięgającą 22-23 st. C. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl, więcej chmur, zwłaszcza nad ranem, ma pojawić się na północnym zachodzie i północy kraju. Tam lokalnie może przelotnie popadać słaby, symboliczny deszcz. Północny zachód kraju będzie też rejonem nieco chłodniejszym, bo termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą tam około 16-17 st. C. Natomiast w pasie wybrzeża na termometrach zobaczymy około 12-14 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr.

Pogoda na lany poniedziałek

- Poniedziałek Wielkanocny przywita nas również pogodną aurą - przekazał Damian Zdonek. Temperatura wyniesie od 16-18 st. C na Pomorzu do 24-25 st. C na południu i w centrum. W drugiej części dnia chmur przybędzie w pasie Polski zachodniej. Tam prognozowane są przelotne opady deszczu. Lokalnie mogą pojawić się też burze, które późnym popołudniem spodziewane są w rejonie Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, z tendencją do przemieszczania się w ciągu nocy w kierunku Kujaw. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

A co czeka nas po świętach?

Na wtorek prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu w pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę. Lokalnie może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-20 st. C na północnym zachodzie do 22-24 st. C na południowym wschodzie Polski. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

W środę czeka nas duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu na północy i wschodzie Polski. Na Podkarpaciu możliwa jest burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17-19 st. C na północy do 21-23 st. C na południu i w centrum Polski. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni.

W czwartek zrobi się dość pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 16-18 st. C na północy do 20-22 st. C na południu i w centrum Polski. Wiatr umiarkowany, będzie wiał z północnego wschodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:red.

Źródło: tvnmeteo.pl