Nadciągają ulewy, wróci upał. Pogoda na 5 dni

W najbliższych dniach towarzyszyć nam będą przelotne opady deszczu i burze. W górach możliwe są ulewy, miejscami spadnie nawet 30 litrów wody na metr kwadratowy. W weekend aura się poprawi, zacznie napływać do Polski powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Pod koniec tygodnia temperatura ma przekroczyć 30 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogodą w Polsce steruje rozległy wir niżowy z centrum ulokowanym nad północno-zachodnia Rosją - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że kraj w ciągu najbliższej doby będzie w zasięgu dwóch frontów atmosferycznych o charakterze chłodnym. Z północy napływa umiarkowanie chodne powietrze polarne.

W piątek kraj pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia, a z zachodu na wschód przetoczy się kolejny front z deszczem i burzami. Później pogodę kształtować ma wyż znad Karpat, opadów będzie mniej, za to na termometrach będzie więcej - z południa zacznie ponownie napierać ciepła masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego, w której temperatura pod koniec tygodnia przekroczyć ma 30 stopni Celsjusza.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Wystąpią przemieszczające z zachodu na wschód przelotne opady deszczu o sumie 5-20 litrów wody na metr kwadratowy. Na wschodzie i południu Polski zagrzmi. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na Kaszubach, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni i zachodni słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, w burzach rozpędzający się do 70-80 kilometrów na godzinę.

Piątek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Poza tym spadnie deszcz o sumie do 10-30 l/mkw. Na południu, głownie w górach, prognozuje się burze z ulewnym deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 25 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich i północnych. Będzie słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Prognozowane opady w dniach 20-24.07 Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pogodna. Tylko na północy i północnym zachodzie pojawi się więcej chmur i przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Pomorzu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela upłynie pod znakiem pogodnej aury. Tylko na Pomorzu i Warmii zachmurzenie okaże się kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 24 st. C na Pomorzu, przez 27 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.

Pogoda na poniedziałek

Na poniedziałek prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północy przelotnie popada deszcz do 10 l/mkw. Na południu możliwe są ulewy z burzami, spadnie tam do 40 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 26 st. C na Pomorzu, przez 30 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Śląsku. Południowo-zachodni i zachodni wiatr okaże się umiarkowany, okresami dość silny, w burzach rozpędzi się do 70-90 km/h.

Prognozowana temperatura w dniach 20-24.07 Ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl