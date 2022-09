Do Polski napłynie kolejna porcja chłodu i deszczu

W nadchodzących dniach czeka nas pochmurna aura z opadami deszczu. Do Polski napływać będą przeważnie chłodne masy powietrza. Wiatr powieje umiarkowanie.

Pogoda w Polsce kształtowana będzie przez układ niskiego ciśnienia znad południowej części Morza Północnego oraz Beneluksu. Przez cały obszar kraju, z zachodu na wschód, przemieści się strefa frontu okluzji (jest to połączenie frontu chłodnego i ciepłego), za którą napłynie chłodna masa powietrza polarno-morskiego.

W kolejnych dniach pozostaniemy pod wpływem ośrodków obniżonego ciśnienia. Napływać będą przeważnie umiarkowanie chłodne masy powietrza i jedynie przejściowo, zwłaszcza na południu kraju, cieplejsze powietrze z zachodu Europy. Jednakże przy dużym zachmurzeniu i prognozowanych opadach deszczu, wpływ cieplejszych mas powietrza nie przełoży się na znaczny wzrost temperatury.

Prognozowana temperatura w dniach 28.09-02.10 ventusky.com

Pogoda na środę

Środa przyniesie przeważnie duże zachmurzenie z opadami deszczu, które na wschodzie, północnym wschodzie i północy Polski będą miały charakter ciągły. Padać nie będzie jedynie na południu kraju, tam też możliwe są rozpogodzenia Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany południowo-zachodni wiatr.

Prognozowane opady w dniach 28.09-02.10 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek upłynie pod znakiem zachmurzenia - od umiarkowanego na zachodzie, do dużego i całkowitego na wschodzie, gdzie prognozowane są opady deszczu o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W ciągu dnia słaby, przelotny deszcz możliwy jest również na Pomorzu Zachodnim. Termometry pokażą maksymalnie od 12-13 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr na południu będzie słaby, na północy - umiarkowany.

W piątek czeka nas duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Poza tym spadnie deszcz rzędu 3-5 l/mkw. Na Pomorzu wystąpią rozpogodzenia, tam też nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Podkarpaciu. Powieje zmienny, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na weekend

Na sobotę prognozuje się pochmurną aurę z przejaśnieniami i opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 14-15 st. C na północy do 17-18 st. C na południu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W niedzielę będzie pochmurno z opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 13-14 st. C na północy do 16-18 st. C na południu. Powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowane podmuchy wiatru w dniach 28.09-02.10 ventusky.com

