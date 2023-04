W weekend pogoda nie będzie rozpieszczać. Pojawi się deszcz, możliwe są burze

W weekend aurę w Polsce będzie kształtował niż Rudolf. Pojawią się opady deszczu, lokalnie możliwe są burze. W połowie tygodnia stery w pogodzie przejmie wyż przynoszący dużą porcję słońca.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu najbliższej doby Polska w dalszym ciągu będzie pod wpływem układu niskiego ciśnienia Rudolf znad Czech, ze strefą chłodnego frontu atmosferycznego - poinformował w piątek synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Dodał, że front ten przemieści się z południa kraju w kierunku północnym. Za nim napłynie nieco chłodniejsze powietrze pochodzenia polarnego morskiego.

W kolejnych dniach nad Polską ścierać się będą wciąż dwie masy powietrza, zarówno jedna i druga pochodzenia polarno-morskiego. Jedna z nich napływająca z południa Europy, druga znad Atlantyku. W efekcie tego w wielu regionach kraju dominować będzie duże zachmurzenie, miejscami ze słabymi opadami deszczu.

Jak poinformował synoptyk, z każdym dniem umacniał się będzie wyż znad Skandynawii, który przejmie stery w pogodzie w połowie tygodnia, przynosząc dużą porcję słońca.

Prognozowana temperatura w dniach 15-19.04 Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pochmurna z opadami deszczu o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu oraz w drugiej części dnia w centrum prognozowane są rozpogodzenia oraz przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe są burze, zwłaszcza na południu kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 10-11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15-16 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr ze wschodu, na południu okaże się słaby, południowy.

W niedzielę na północy i zachodzie Polski będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu. Pozostałym regionom dopisze na ogół pogodna aura. Dużej ilości słońca mogą spodziewać się mieszkańcy południowo-wschodnich regionów. Temperatura maksymalna wyniesie od 8-10 st. C na Suwalszczyźnie do 15-17 st. C na południu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Lokalnie w pasie od Suwałk po Wrocław możliwy jest słaby opad deszczu. Padać będzie również na Podkarpaciu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10-12 st. C na północy do 13-14 st. C na południu kraju. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Wtorek przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami na północy kraju. Lokalnie możliwy jest słaby opad deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 12-13 st. C na zachodzie do 14-15 st. C na wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Pogoda na środę

Środa upłynie pod znakiem pogodnej aury, na północy i w centrum będzie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 13-14 st. C na Suwalszczyźnie do 14-15 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie umiarkowany, powieje z północnego wschodu.

Prognozowane opady w dniach 15-19.04 Ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl