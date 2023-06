"Przynajmniej dwie zmiany w krótkim czasie". Pogoda nie da nam się nudzić

Pogoda na przełomie czerwca i lipca będzie zmienna. W piątek w części Polski zrobi się niemal upalnie, w weekend temperatura znów się obniży. Czeka nas i trochę słońca, i trochę deszczu i burz.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogodą w Polsce sterują wyże znad Bałkanów i Azorów. W piątek od zachodu nad kraj ma wkroczyć chłodny front atmosferyczny, związany z niżem Nikolaus znad południowej Skandynawii - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Z południa napłynie ciepła masa powietrza, za sprawą której temperatura na południu i w centrum kraju zbliży się do 30 stopni Celsjusza. W weekend front, przesuwając się na wschód, ściągnie jednak nad cały kraj polarne morskie masy powietrza - dodała.

Jak zaznaczył na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, "pogoda będzie bardzo zmienna i różnorodna". - Zanim jeden miesiąc się skończy i drugi zacznie, to będą przynajmniej dwie zmiany w tym krótkim czasie. Najpierw solidne uderzenie gorąca z południa, a później przejście frontu, chłodniejsza pogoda o kilka stopni i przelotne opady deszczu - mówił.

W piątek burze i 28 stopni

Piątek upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na zachodzie kraju i Pomorzu zachmurzenie wzrośnie do dużego i pojawią się tam przelotne opady deszczu oraz burze, podczas których spadnie do 20-30 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 70-80 kilometrów na godzinę. Przelotnie popadać może również w Karpatach. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 28 st. C w centrum kraju i w Małopolsce. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na weekend

Sobota w zachodnich regionach i na Pomorzu zapowiada się dość pogodnie. W pozostałej części kraju zachmurzenie kłębiaste będzie rosnąć do dużego z przelotnymi opadami deszczu rzędu 5-20 l/mkw. Na południowym wschodzie pojawią się burze, podczas których w porywach wiatr osiągnie prędkość 70-90 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C w rejonie Podkarpacia, przez 24 st. C w centrum, do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany.

Na niedzielę prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Wystąpią też przelotne opady deszczu o sumie 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od 20 st. C na Podlasiu, przez 23 st. C w środkowych regionach, do 25 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku zachodniego będzie wiać umiarkowany, okresami dość silny i porywisty wiatr, w porywach do 60-80 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Gorąco wróci w następnym tygodniu

Poniedziałek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Podlasiu, przez 25 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

We wtorek w większości kraju się wypogodzi. Na południowym wschodzie zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże i pojawią się tam przelotne opady deszczu do 5-15 l/mkw., możliwe są również burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Podlasiu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na południowym zachodzie. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, silny w trakcie burz.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl