Pogoda na jutro - wtorek 25.01. Noc z bardzo dużą różnicą temperatury, za dnia opady

W nocy z poniedziałku na wtorek (24/25.01) prognozuje się duże zachmurzenie. Na zachodzie na ogół nie będzie padać, ale będzie mglisto. Poza tym wystąpią słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a na południu śniegu - do 2-5 centymetrów. Lokalnie możliwe jest oblodzenie, zrobi się ślisko. Temperatura minimalna wyniesie od -12 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje zachodni i południowo-zachodni - słaby i umiarkowany, a na północy okresami dość silny - wiatr.

Pogoda na jutro - wtorek 25.01

Wtorek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami na północy kraju. Prognozuje się przelotne opady deszczu ze śniegiem do pięciu litrów wody na metr kwadratowy, a na południu i południowym wschodzie - mokrego śniegu do pięciu centymetrów. Wysoko w Karpatach dosypie 10 cm śniegu. Zrobi się ślisko. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie do 50-60 kilometrów na godzinę.