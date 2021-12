Pogoda na jutro - wtorek 14.12. Mglista noc, za dnia mżawka

Co szykuje dla nas pogoda we wtorek 14 grudnia? Dzień upłynie pod znakiem pochmurnej, wilgotnej aury. Termometry pokażą maksymalnie do 6 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc: pochmurno i mglisto. Przejaśnienia możliwe są jedynie na południowym wschodzie kraju. Na północnym zachodzie oraz częściowo także na zachodzie Polski okresami wystąpią słabe opady mżawki z deszczem. Miejscami opady mogą marznąć. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 0 st. C w centrum, do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje południowo- zachodni i południowy wiatr. Podmuchy będą słabe.

Pogoda na jutro - wtorek 14.12

Wtorek zapowiada się pochmurno i mglisto. W pasie centralnym kraju mgły mogą się utrzymywać przez cały dzień. Poza tym prognozuje się opady mżawki lub deszczu o sumie poniżej jednego litra na metr kwadratowy. Będą się one przemieszczać z północnego zachodu do centrum kraju, a wieczorem i w nocy dalej na wschód. Przejaśnienia mogą pojawić się w ciągu dnia jedynie na Podkarpaciu i częściowo na Lubelszczyźnie. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Południowo-zachodni i południowy wiatr będzie wiał słabo.

Warunki biometeo - wtorek 14.12

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 90-95 procent. Na południowym wschodzie kraju odczujemy zimno, w pozostałych regionach chłód i wilgoć. Warunki biometeorologiczne przeważnie będą niekorzystne, tylko na południowym wschodzie - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurnie bez opadów, w drugiej części nocy możliwe silne zamglenia. Temperaturą minimalna wyniesie -1 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno, nad ranem ponuro i mglisto, wieczorem słabe opady mżawki z deszczem, po których pojawią się mgły. Termometry w najcieplejszym momencie dnia sięgną 1 st. C. Wiatr z kierunków południowych, będzie słaby. W południe barometry pokażą 1013 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno, okresami słabe opady mżawki/deszczu. Na termometrach zobaczymy 0 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie wiał słabo. Ciśnienie o północy wyniesie 1026 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno, okresami słabe opady mżawki/deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby, w drugiej części dnia okresami umiarkowany wiatr. W południe na baroemtrach zobaczymy 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Ponuro, okresami słabe opady deszczu/mżawki. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr słaby, będzie wiał z kierunków południowych. Ciśnienie o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno, okresami wystąpią słabe opady deszczu/mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby wiatr. W południe ciśnienie sięgnie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno i mglisto, w drugiej części nocy słabe opady mżawki/deszczu. Termometry pokażą 2 st. C. Wiatr południowo-zachodni, będzie wiał słabo. Ciśnienie o północy wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno, nad ranem ponuro i mglisto. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego zachodu. W południe barometry pokażą 1010 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurnie bez opadów, w drugiej części nocy ponuro i mglisto. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr południowo-zachodni, będzie słaby. Ciśnienie o północy sięgnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Ponuro i mglisto. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Powieje południowo- zachodni, słaby wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 996 hPa.

