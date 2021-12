Pogoda na jutro - wtorek 07.12. Mroźno i pochmurno, niewykluczone słabe opady śniegu

W nocy będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. W południowo-wschodniej części kraju lokalnie wystąpią słabe opady śniegu. Miejscami możliwe są mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do -3 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-wschodni skręcający na południowo-wschodni.

Pogoda na wtorek

Dzień upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, niebo tylko nieznacznie może się przejaśniać. Miejscami słabo popada śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -7 st. C na Suwalszczyźnie do 0 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w niektórych miejscach silniejszy. Powieje z kierunku północno-wschodniego, skręcając na południowo-wschodni.