Pogoda na dziś - Wielkanoc, 17.04. Chłodno, na termometrach od 7 do 13 stopni

Na Niedzielę Wielkanocną synoptycy prognozują zachmurzenie od małego i umiarkowanego na zachodzie i w centrum, do dużego na wschodzie Polski. Lokalnie na południowym wschodzie wystąpią przelotne opady deszczu, przechodzące wieczorem w deszcz ze śniegiem, a w górach w śnieg. Będą one słabe, spadnie do dwóch litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 7-9 stopni Celsjusza na wschodzie do 11-13 st. C na zachodzie Polski. Powieje umiarkowany, na wschodzie i w górach porywisty wiatr, w porywach rozpędzi się do 40-50 kilometrów na godzinę.