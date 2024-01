Pogoda na dziś - sobota, 6.01. Popada deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg

Sobota, czyli święto Trzech Króli, upłynie pod znakiem pochmurnej aury z licznymi rozpogodzeniami na północy kraju. Lokalnie na obszarze całej Polski mogą występować symboliczne opady śniegu do dwóch centymetrów. W południowych regionach prognozuje się natomiast słabe i umiarkowane opady deszczu i deszczu ze śniegiem rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W pasie od Ziemi Lubuskiej, przez Ziemię Łódzką i Świętokrzyską, po Lubelszczyznę możliwe są marznące opady powodujące gołoledź. Termometry pokażą maksymalnie od -7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum, do 5 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.