Pogoda na jutro - sobota 20.01. Nocą nawet osiem stopni mrozu, za dnia dosypie śniegu

Pogoda na jutro. Noc przyniesie w części kraju śnieg do pięciu centymetrów oraz kilkustopniowy mróz. Opady wystąpią także w sobotę 20.01, lokalnie okażą się obfite, powodując utrudnienia w komunikacji. Temperatura będzie wyrównana.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy będzie pogodnie. Tylko na północy kraju będzie pochmurno i okresami wystąpią opady śniegu do pięciu centymetrów. Temperatura minimalna wyniesie od -8 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku i w Małopolsce, przez -5 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie zachodni i południowo zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie do 60-80 kilometrów na godzinę, a nad morzem do 90 km/h.

Pogoda na noc 19/20.01 tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota 20.01

Zachmurzenie w sobotę okaże się duże z rozpogodzeniami na południowym zachodzie i południu, gdzie opady nie wystąpią. Poza tym pojawią się okresami opady śniegu, przemieszczające się od północy w głąb kraju do 1-5 cm, na Pomorzu do 10 cm, powodujące utrudnienia w komunikacji. Na termometrach zobaczymy od -1 st. C na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie zachodni i południowo zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach dojdzie do do 60-80 km/h.

Pogoda na sobotę 20.01 tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza na północy okaże się największa, przekraczając 90 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku południowym. Odczujemy zimno, zapanują warunki biometeorologiczne niekorzystne w większości kraju.

Warunki biometeo w sobotę 20.01 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pogodnie, nad ranem pojawi się więcej chmur. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie waha się, o północy sięgnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę zachmurzenie w stolicy okaże się duże, okresami spadnie do 5 cm śniegu. Temperatura wzrośnie do 0 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie waha się, wyniesie w południe 1005 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurno, okresami spadnie śnieg. Na termometrach zobaczymy minimalnie -3 st. C. Wiatr okaże się południowo zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60-80 km/h. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie w sobotę w Gdańsku, Sopocie i Gdyni będzie duże, okresami wystąpią opady śniegu do 5-10 cm. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Ciśnienie waha się, w południe jego wartość wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pogodnie, nad ranem pojawi się więcej chmur. Temperatura osiągnie minimum -4 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 60-80 km/h. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu zachmurzenie będzie duże, okresami wystąpią opady śniegu do 3 cm. Na termometrach zobaczymy do 1 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach jego prędkość dojdzie do 60-80 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą w Poznaniu będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie -7 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach wyniesie do 50-60 km/h. Ciśnienie waha się, o północy sięgnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy do 1 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiagnie do 60 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie w nocy będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie -8 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzając się do 50-60 km/h. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie w sobotę w Krakowie okaże się małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągając do 50-70 km/h. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1000 hPa.

Warunki drogowe w sobotę 20.01 tvnmeteo.pl

