Pogoda na jutro - piątek 29.10. Rosamunde będzie rządzić pogodą

Pogoda na noc

Pogoda na noc: pogodnie. Na południu miejscami zrobi się mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Wybrzeżu. Powieje z południa, słabo i umiarkowanie. Na północy okresami może wiać dość silnie - w porywach do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - piątek, 29.10

Pogoda na jutro: poranek na południu będzie mglisty. W ciągu dnia w całym kraju prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Pomorzu, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C w Małopolsce. Powieje południowy, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Na północy może rozpędzać się w porywach do 50 km/h, zaś w górach do 70 km/h.