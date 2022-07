Pogoda na jutro - piątek, 29.07. Będą miejsca, gdzie popada i zagrzmi. Od 20 do 28 stopni

Pogoda jutro, czyli w piątek 29.07, przyniesie spore zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Miejscami pojawią się też burze, którym towarzyszyć będzie silny wiatr. Termometry pokażą maksymalnie 28 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc 28/29.07

W nocy będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni Celsjusza na Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków północnych, będzie słaby.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek 29.07

Piątek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południu kraju możliwe będą przelotne opady deszczu o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy oraz lokalne burze. Podczas wyładowań atmosferycznych spadnie do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru osiągną prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Lokalnie może pojawić się grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 25 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków wschodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr, tylko podczas burzy będzie silny.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - piątek 29.07

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 do 70 procent. Na południu i zachodzie Polski będzie ciepło, a w pozostałej części kraju zapanuje komfort termiczny. Na południu warunki biometeorologiczne będą neutralne, a wszędzie indziej - korzystne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Powieje słaby, północny wiatr. O północy na barometrach zobaczymy 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka w piątek umiarkowane zachmurzenie wzrastające do dużego. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1007 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy 13 st. C. Wiatr z kierunków północnych, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy osiągnie 1023 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie umiarkowane zachmurzenie bez opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie 21 st. C. Wiatr z kierunków północnych, powieje słabo i umiarkowanie. W południe barometry pokażą 1023 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Na noc w Poznaniu prognozuje się małe zachmurzenie, może też być bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr z kierunków północnych będzie słaby. Ciśnienie o północy osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia wzrastającego do dużego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Powieje wschodni wiatr, słaby i umiarkowany. W południe barometry wskażą 1009 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Przed mieszkańcami Poznania pogodna noc. Termometry pokażą 14 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie o północy sięgnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek we Wrocławiu wystąpi duże zachmurzenie ze słabym, przelotnym deszczem po południu. Temperatura maksymalna wyniesie 28 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. W południe ciśnienie osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna osiągnie 14 st. C. Wiatr wschodni, okaże się słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek w Krakowie zachmurzenie będzie umiarkowane wzrastające do dużego. Po południu przelotnie popada deszcz, możliwa jest burza. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Powieje wschodni wiatr, słaby i umiarkowany. W czasie burzy silny, rozpędzi się do 60-80 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 998 hPa.

Warunki drogowe w piątek tvnmeteo.pl

Autor:as, anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl