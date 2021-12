Pogoda na jutro - czwartek 30.12. Miejscami deszcz lub deszcz ze śniegiem, do 10 stopni

Pogoda na noc

Pogoda na noc: pochmurno. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju słabe opady śniegu i marznącego deszczu. Nad ranem wzdłuż zachodniej granicy kraju pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Pogoda na jutro - czwartek 30.12

Pogoda na jutro, czyli czwartek 30.12, pochmurno z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami mżawki i deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie Polski wystąpią słabe opady śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna sięgnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 9-10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.