Pogoda na jutro - czwartek 24.03. Noc mroźna, za dnia maksymalnie 16 stopni

Najbliższa noc zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą minimum od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -3 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Ziemi Lubuskiej oraz nad samym morzem. Wiatr będzie słaby, a powieje z północnego wschodu.

Pogoda na jutro - czwartek 24.03

Czwartek będzie bezchmurnie lub miejscami przyniesie małe zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany.