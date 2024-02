Pogoda na dziś - wtorek, 6.02. Deszcz, silny wiatr i niekorzystny biomet

Pogoda na dziś. We wtorek 6.02 termometry pokażą maksymalnie od 1 do 10 stopni Celsjusza. Powieje silniejszy wiatr. Aura niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Wtorek zapowiada się pochmurny ze słabymi i umiarkowanymi opadami deszczu (początkowo na północy popada deszcz ze śniegiem), a na wschodzie i w centrum kraju spadnie do 5-15 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na południu nie będzie padać, możliwe są tam natomiast przejaśnienia, lokalnie rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na południu i zachodzie. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, południowo-zachodni, który w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.