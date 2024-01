Pogoda na dziś - wtorek 16.01. Zimny i pochmurny dzień z niekorzystnym biometem

Pogoda na dziś. Wtorek 16.01 w całym kraju przyniesie pochmurną i zimną aurę, miejscami popada również śnieg. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne. Termometry pokażą od -5 do 1 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na dziś - wtorek 16.01

We wtorek spodziewana jest pochmurna aura z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W części kraju - na Mazurach, Suwalszczyźnie i w południowych regionach - wystąpią opady śniegu do 3 centymetrów. Na termometrach zobaczymy od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Silniejsze porywy wystąpią na południu i północnym wschodzie Polski, gdzie spodziewane są również zawieje śnieżne.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 90 procent w północno-zachodniej Polsce do ponad 95 procent na południu i wschodzie. Dzień będzie zimny, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne na terenie całego kraju.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek w Warszawie zapowiada się pochmurno, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy do -3 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie osiągnie w południe 992 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie wtorek upłynie pod znakiem pogodnego nieba. Temperatura maksymalna wyniesie -2 st. C. Wiatr z zachodu i północnego zachodu okaże się umiarkowany, okresami silniejszy. W południe barometry pokażą 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu we wtorek prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Termometry wskażą do 0 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr zachodni. Na barometrach w południe zobaczymy 997 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wtorek przyniesie we Wrocławiu pochmurną aurę, popada również śnieg. Na termometrach zobaczymy 0 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie wyniesie w południe 994 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie we wtorek zapanuje zachmurzenie i opady śniegu. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do -1 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z zachodu. Barometry wskażą w południe 978 hPa.

Warunki drogowe w poniedziałek tvnmeteo.pl

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl