Pogoda na dziś - wtorek 04.10. W ten chłodny dzień nie zapomnij o parasolu

We wtorek niebo nad Polską zasnują chmury. Miejscami spodziewane są niewielkie przejaśnienia oraz przelotny deszcz. Temperatura w ciągu dnia osiągnie maksymalnie od 13 st. C na północnym wschodzie kraju do 17 st. C na północnym zachodzie. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy. We wschodnich regionach może on dojść w porywach do 40-60 km/h.