Pogoda na dziś - środa, 13.09. Strefa obfitych opadów będzie wędrować nad Polską

Na środę prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju przelotnymi opadami deszczu o sumie 5-25 litrów wody na metr kwadratowy. Pojawią się też burze, które miejscami mogą okazać się gwałtowne. Zjawiskom towarzyszyć będą opady gradu i ulewny deszcz przekraczający 30 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 27-29 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni wiatr. Na zachodzie okresami będzie silny, w burzach osiągnie prędkość do 70-90 kilometrów na godzinę.