Pogoda na dziś - poniedziałek 6.11. W dzień silny wiatr i niekorzystny biomet

Pogoda na dziś. Poniedziałek 6.11 podzieli nasz kraj - na północy i wschodzie dzień będzie pochmurny i deszczowy, a w pozostałych częściach Polski niebo okaże się pogodne. Towarzyszyć nam będzie dość silny wiatr. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, a na termometrach zobaczymy do 15 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - poniedziałek 6.11

W poniedziałek w północnej i wschodniej Polsce spodziewane są słabe opady do 3 litrów deszczu na metr kwadratowy. W pozostałych regionach zapanuje przeważnie pogodna aura, jednak chwilami może słabo, przelotnie popadać. Termometry pokażą maksymalnie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, z porywami rozwijającymi okresowo prędkość 40-60 kilometrów na godzinę.