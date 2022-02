Pogoda na dziś - poniedziałek 28.02. Pogodna aura, miejscami pojawi się śnieg

W poniedziałek będziemy mogli cieszyć się pogodną aurą. Jedynie na południu i południowym wschodzie Polski pojawi się dużo chmur, możliwe jest całkowite zachmurzenie i lokalnie, głównie w górach i na obszarach podgórskich, spadnie do 2 centymetrów śniegu. Nad ranem prognozuje się większe zachmurzenie oraz zanikające mgły mogą pojawić się również na zachodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2-3 stopni Celsjusza w Suwałkach i Olsztynie, do 4-5 st. C we Wrocławiu i Szczecinie. Temperatura odczuwalna będzie niższa. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni, skręcający na wschodni wiatr.