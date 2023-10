Pogoda na dziś - poniedziałek 16.10. Będzie chłodno, mocniej powieje

W poniedziałek możemy spodziewać się zmiennego zachmurzenia. Na północy i wschodzie kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu do 2-5 litrów na metr kwadratowy, a w regionach centralnych i południowych do 2 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 9 stopni Celsjusza w Rzeszowie i Łodzi do 11 st. C w Szczecinie i Gdańsku. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie, a w porywach będzie dość silny. Jego prędkość może dochodzić do 40-50 kilometrów na godzinę.