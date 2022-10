Pogoda na dziś - poniedziałek 03.10. Aura będzie przeważnie deszczowa i chłodna

Poniedziałek przyniesie w całym kraju duże zachmurzenie. Okresowo mogą wystąpić przejaśnieniami i opady do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na Suwalszczyźnie oraz Śląsku i w Małopolsce, poprzez 13 st. C w centralnej Polsce do 16 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z północnego zachodu, umiarkowany wiatr, okresami dość silny, w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę.