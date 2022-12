Pogoda na dziś - piątek, 23.12. Będzie padał deszcz, przydadzą się parasole

Piątek zapowiada się pochmurnie z niewielkimi przejaśnieniami. Poza tym popada słaby deszcz do trzech litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni i zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy. W porywach powieje do 60 kilometrów na godzinę