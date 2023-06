Pogoda na Boże Ciało i długi weekend czerwcowy. Najnowsza prognoza

Prognoza pogody na Boże Ciało i długi weekend czerwcowy. Dni wolne od pracy zapowiadają się ciepłe i słoneczne. Temperatura wzrośnie w czwartek do 27 stopni Celsjusza. Miejscami przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Sprawdź, co jeszcze przyniesie pogoda.

Polska znajduje się pod wpływem pogodnych wyżów Wiola i Xamara z centrami ulokowanymi nad Środkową Europą i Wyspami Brytyjskimi - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że wschodnia część kraju pozostaje jeszcze w chłodnej masie powietrza polarnego, płynącego z północy, ale od zachodu zaczyna wlewać się nad pozostałą część kraju cieplejsza masa powietrza polarnego. Jednak wciąż na północy i wschodzie możliwe są poranne przymrozki przy gruncie.

Niedziela zapowiada się słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Wiola i Xamara wetterpate.de/DWD

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek wyże zaczną nieco ustępować miejsca układom niżowym znad południowej Europy. Znad Czech wkroczy nad Śląsk deszczowa forpoczta szerokiego frontu atmosferycznego z burzami, idąca znad Włoch oraz Bakanów. Napłynie z południa umiarkowanie ciepła i wilgotna masa powietrza niosąca znad Morza Śródziemnego spore masy wody, dzięki którym rozwijać się mają nad południowo-wschodnią i środkową Polską chmury burzowe, niosące pierwsze letnie burze. Bo przecież pierwszego czerwca rozpoczęło się meteorologiczne lato. Tego dnia dopisze na ogół pogodna aura. Tylko na południowym zachodzie kraju prognozuje się wzrost zachmurzenia do dużego. Pod wieczór, na Śląsku i Ziemi Lubuskiej, popada deszcz rzędu 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Podlasiu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wtorek upłynie pod znakiem pogodnej aury na północnym zachodzie kraju. W pozostałych regionach wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu do 5-25 l/mkw. Na południowym wschodzie kraju pojawią się burze. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 20 st. C na południu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Pomorzu. Wiatr wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany, w burzach okaże się silny i rozpędzi się do 80-90 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Środa przyniesie na północnym zachodzie Polski pogodną aurę. Poza tym wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu do 5-30 l/mkw. Pojawią się też burze z gradem. Termometry wskażą maksymalnie od 21 st. C na Podkarpaciu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Pomorzu. Powieje wiatr z kierunków północnych, słaby i umiarkowany, w burzach silny, osiągnie prędkość do 80-90 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na Boże Ciało

Na początku długiego weekendu czerwcowego niże z południa będą usiłowały wpływać dalej na pogodę w kraju, niosąc sporo zachmurzenia kłębiastego i przelotne opady deszczu wraz z burzami. Jednak w sobotę wyż znad Skandynawii i północno-zachodniej Rosji odepchnie ciepłe niże i przyniesie zanik opadów oraz rozpogodzenia. Ale spłynie również z północy nieco chłodniejsza masa powietrza, którą odczuć się da przede wszystkim na wschodzie kraju.

W Boże Ciało czeka nas pogodna aura. Tylko na wschodzie kraju wystąpi wzrost zachmurzenia do dużego z przelotnymi opadami deszczu rzędu 5-20 l/mkw. i burzami. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Podkarpaciu, przez 25 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Prognozowana temperatura w długi weekend Ventusky

Pogoda na długi weekend czerwcowy

Piątek zapowiada się pochmurny z rozpogodzeniami. Na przeważającym obszarze kraju prognozuje się przelotne opady deszczu do 5-25 l/mkw. i burze z gradem. Tylko na północnym zachodzie nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Podkarpaciu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Pomorzu. Powieje wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, w burzach silny.

W sobotę będzie pogodnie, tylko na południowym wschodzie kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 20 st. C na Podkarpaciu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Pomorzu. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Na niedzielę prognozuje się słoneczną aurę. Temperatura maksymalna osiągnie od 19 st. C na Podkarpaciu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

Prognozowane opady w długi weekend Ventusky

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl