11 listopada pogoda mocno się pogorszy. Sprawdź szczegóły prognozy na Święto Niepodległości

Pogoda na 11 listopada

W sobotę, 11 listopada, niebo nad Polską zasnują chmury. W ciągu dnia od południa nad kraj nasuwać się będzie strefa opadów deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy, stopniowo obejmując swoim zasięgiem wszystkie regiony. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C w południowo-wschodniej Polsce. Wiatr będzie zmienny, słaby i umiarkowany.

Pochmurna aura prognozowana jest również w niedzielę. W większości regionów wystąpią okresowe opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy, zanikające jedynie na Śląsku. Na termometrach zobaczymy od 6 st. C na wschodzie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na południowym zachodzie. Powieje zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.