Planujesz spacer w weekend? Sprawdź, czy pogoda ci dopisze

Podczas najbliższych dni czeka nas sporo słonecznych chwil, w weekend nastąpi jednak zmiana pogody - miejscami zacznie padać.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, nadchodzące dni przyniosą nam jeszcze dość stabilną i pogodną aurę z niewielkimi przymrozkami o poranku, które w nocy z piątku na sobotę będą miały już jedynie lokalny charakter. Ciśnienie zacznie powoli spadać, a na niebie pojawi się niewielkie zachmurzenie piętra średniego i wysokiego.

- Zmiana nastąpi w niedzielę, kiedy od południa wkroczy do Polski system okludujących się frontów atmosferycznych i związane z nim duże zachmurzenie z opadami deszczu, które będą miały na ogół słaby charakter - dodaje Zdonek.

Pogoda na weekend 22-23.03

Piątek w całym kraju przyniesie pogodną i słoneczną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od 11-12 st. C na północnym wschodzie do 16-17 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i zmienny.

W sobotę również będzie pogodnie i słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie od 12-13 st. C na Suwalszczyźnie do 15-16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i porywisty wiatr z południowego wschodu.

Niedziela upłynie pod znakiem dużego i całkowitego zachmurzenia. Na południu i lokalnie w centrum kraju możliwe są słabe opady deszczu. Pogodnym dniem będą mogli cieszyć się jedynie mieszkańcu północno-wschodniej części kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 11-12 st. C na wschodzie Polski do 14-15 st. C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, czasami jednak dość silny i porywisty. Powieje z południowego wschodu.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na kolejny tydzień

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami oraz opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8-10 st. C na północnym wschodzie do 15-17 st. C na południu Polski. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni.

We wtorek czeka nas duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 8-10 st. C na północnym wschodzie do 15-17 st. C na południowym wschodzie Polski. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego zachodu.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl