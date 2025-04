"Nagle przed nami wyrósł ten wir". Nagranie

W Płocku w weekend pojawił się wir pyłowy. Nagranie tego zjawiska otrzymaliśmy na Kontakt24.

Na Kontakt24 dostaliśmy nagranie z mazowieckiego Płocka. Pani Magdalenie udało się w niedzielę zaobserwować wir pyłowy, zwany też diabełkiem pyłowym (ang. dust devil).

- Wracaliśmy z synem od mojej mamy. Szliśmy do sklepu, było przed godziną 17. Nagle przed nami wyrósł ten wir, przemieszczał się i finalnie znalazł się po drugiej stronie ulicy. Udało mi się szybko wyciągnąć telefon i go nagrać. To było ciekawe doświadczenie. Widziałam już wcześniej mniejsze wiry przy ziemi, ale czegoś takiego nigdy - relacjonowała Reporterka24.

Kobieta wspomniała, że zjawisko dostrzegła przy bezchmurnym niebie i minimalnym wietrze.

- To było bardzo ciekawe. Obserwowałam go przez dłuższą chwilę, potem zniknął. Przesunął się na podwórko, które było na jego trasie i tyle go widziałam - zakończyła.

Jak powstaje to zjawisko

Wir pyłowy to zjawisko, które powstaje, gdy nad glebą unoszą się cząsteczki piasku lub pyłu, co pewien czas wraz z drobnymi przedmiotami. Do formowania się takich wirów dochodzi w ciepłe i bezchmurne dni.

Autorka/Autor:dd,asz

Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl