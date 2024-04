Lubuscy winiarze przegrali walkę z przymrozkami. "Straty finansowe będą bardzo duże"

- Przy takiej niskiej temperaturze wszystkie metody zawodzą, zarówno opalanie zniczami, jak i uwalnianie ciepła z ziemi - powiedziała Katarzyna Żelazna z Winnicy Żelazny. - To, co tu zastałam, to jest bardzo smutny obrazek. Trzy dni wcześniej było zielono i kwitnąco, a później, kiedy przyjechałam, było szaro i brązowo. Winorośl zmarznięta wygląda jak spalona - dodała.