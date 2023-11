Sypie na północy. Trudne warunki na drogach

Po opadach śniegu i śniegu z deszczem w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim w sobotę rano panują trudne warunki do jazdy. Na Kontakt 24 otrzymujemy zdjęcia z miejsc, w których zrobiło się biało. Śniegu będzie przybywać.

Trudne warunki na drogach

Punkt informacji drogowej GDDKiA w Olsztynie poinformował, że na wszystkich trasach krajowych w regionie pracuje obecnie 57 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania dróg, ale z powodu niemal ciągłych opadów kierowcy muszą się liczyć z występowaniem błota pośniegowego m.in. na trasie krajowej S7 między Ostródą , a Elblągiem, na trasie S-22 z Elbląga do Malborka . Na Mazurach drogi miejscami są śliskie na odcinkach Pisz-Orzysz (droga 63) i Ruciane-Nida - Pisz (droga 58).

Po drogach wojewódzkich jeździ obecnie 37 pługopiaskarek, pracują także zestawy do odśnieżania chodników.

Z powodu śliskości w nocy tir nie mógł podjechać pod wzniesienie we wsi Niebrzydowo Wielkie koło Wielbarka. Służby drogowe apelują do kierowców o jazdę z prędkością dostosowaną do warunków drogowych i ostrożność.