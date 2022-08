Uwaga na spiekotę i burze z gradem. Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Alerty IMGW drugiego stopnia przed upałem wydane zostały dla województw:

Temperatura maksymalna sięgnie od 29 do 32 stopni Celsjusza w cieniu. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 16 do 19 st. C.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - upał

W dzień termometry pokażą maksymalnie od 29 do 31 st. C, a w nocy minimum od 14 do 17 st. C.