Uwaga na niebezpieczne gorąco. IMGW ostrzega przed upałami

czytaj dalej

Patrząc na to, że śnięte ryby pojawiają się w coraz niższych odcinkach Odry, my dalej mamy do czynienia z wysokim stężeniem substancji toksycznej - ocenił w "Tak jest" na antenie TVN24 doktor Paweł Jarosiewicz z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, komentując trwające od ponad dwóch tygodni zanieczyszczenie rzeki. - Odradzałbym zdecydowanie jakikolwiek kontakt z wodami Odry w tym momencie - wskazał. - Ryby w rzece i ekosystem dookoła niej to nie jest jedyny koszt tej tragedii - powiedziała aktywistka Magdalena Bobryk.