Alerty IMGW - silny wiatr. Ostrzeżenia dla całego kraju

czytaj dalej

Jak donosi brytyjski dziennik "The Guardian", specjaliści z University of Hull i lekarze ze szpitala Castle Hill w Cottingham po raz pierwszy odkryli obecność mikroplastiku głęboko w ludzkich płucach. To już kolejne miejsce w ludzkim ciele, do którego dotarły maleńkie cząsteczki tworzyw sztucznych i zostało to potwierdzone badaniami naukowymi.