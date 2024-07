"Zielony pierścień" może schłodzić miasto w upały

Upalne dni są szczególnie uciążliwe dla mieszkańców miast. Wybetonowane nawierzchnie pochłaniają więcej promieniowania słonecznego niż lustra wody czy trawniki, przez co temperatura przy ziemi nieprzyjemnie wzrasta. Zjawisko to nosi nazwę "miejskiej wyspy ciepła".

Zielony pierścień

Jak się okazało, w miastach, które otoczone były zwartym pasem terenów zielonych, temperatura powietrza była nawet o 0,5 stopnia Celsjusza niższa niż w miejscowościach pozbawionych zielonych przedmieść. Wynika to z faktu, że na obszarach miejskich powietrze intensywnie się nagrzewa, przez co unosi się do góry. Powoduje to zasysanie chłodniejszego powietrza z otaczających obszarów, a w efekcie obniżenie temperatury w centrum miasta.