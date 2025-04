Wyhodowali ludzki ząb. "To może zrewolucjonizować stomatologię"

Wiele prób i testów

Naukowcy z King’s College London oraz Imperial College London wykorzystali ludzkie komórki macierzyste do regeneracji zębów w warunkach laboratoryjnych. Oprócz tego wykorzystali substancję, dzięki której komórki mogą się ze sobą "porozumiewać", wysyłając sygnały chemiczne mobilizujące je do uformowania nowego zęba. Podobny proces odbywa się w sposób naturalny w szczęce - pod wpływem otaczających tkanek komórki macierzyste tworzą nowy ząb.

Jak opowiadał badacz, ząb udało się wyhodować po wielu nieudanych podejściach. Kluczem do sukcesu okazała się stopniowa ekspozycja komórek macierzystych na sygnały chemiczne - w podobny sposób są one poddawane transformacji w organizmie ludzkim.

Stomatologia przyszłości

Brytyjscy badacze pracują teraz nad tym, jak ten sam proces odtworzyć w warunkach naturalnych, czyli w jamie ustnej pacjenta. "Mamy różne pomysły na to, jak odtworzyć ząb w jamie ustnej" - powiedział Zhang. Jedną z możliwości byłoby wyhodowanie nowego zęba w laboratorium, a potem wszczepienie go do jamy ustnej. Inną opcją jest wprowadzenie do miejsca, gdzie ma być odtworzony ząb, jedynie komórek macierzystych. Przypominałoby to naturalne warunki regeneracji zębów.