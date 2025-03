"To zdecydowanie najstarszy krater na Ziemi"

Krater uderzeniowy powstaje na skutek uderzenia meteorytu, planetoidy lub komety. Zespół geologów z Curtin University odkrył najstarszy taki twór w rejonie Pilbara na zachodzie Australii. Jak donoszą naukowcy, krater uderzeniowy mierzy co najmniej 100 kilometrów szerokości i powstał około 3,47 miliarda lat temu, kiedy nasza planeta była niemal całkowicie pokryta wodą. - Najstarszy znany dotychczas krater uderzeniowy - (Yarrabubba - miał 2,2 miliarda lat, więc jest to zdecydowanie najstarszy znany krater znaleziony na Ziemi - powiedział profesor Tim Johnson, autor publikacji, która ukazała się niedawno w czasopiśmie "Nature Communications".

Odkryto najstarszy krater uderzeniowy

Naukowcy odkryli go dzięki stożkom zderzeniowym - charakterystycznym formacjom skalnym, które powstają wyłącznie pod wpływem ogromnego ciśnienia powstającego podczas uderzenia meteorytu. Stożki na obszarze znajdującym się około 40 kilometrów na zachód od Marble Bar w regionie Pilbara powstały w wyniku uderzenia meteorytu pędzącego z prędkością ponad 36 tysięcy kilometrów na godzinę. To wydarzenie rozrzuciło jego szczątki po całej planecie. - Wiemy, że potężne uderzenia były powszechne we wczesnym Układzie Słonecznym, co można dostrzec, analizując powierzchnię Księżyca - mówił Johnson. - Wcześniejszy brak znanych naprawdę starych kraterów wynikał z tego, że były one w dużej mierze ignorowane przez geologów. To badanie dostarcza kluczowego elementu układanki dotyczącej historii uderzeń na Ziemi i sugeruje, że w przyszłości może zostać odkrytych wiele innych dawnych kraterów - podkreślił.