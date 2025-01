"Szalony" ptak i niespotykane rytuały. Sekretem jest superenzym

Co ciekawe, wzór upierzenia różni się od roli, jaką ptak pełni podczas godów. Dominujące samce terytorialne, o ciemnej szacie godowej z pierzastą kryzą, przejmują kawałek tokowiska na własność i zaciekle go bronią. Pomiędzy terytoriami pokojowo krążą samce satelitarne, o jasnych, ale wciąż okazałych piórach. Trzeci rodzaj samców kolorystycznie "udaje" samice - ptaki te korzystają z panującego chaosu, by wkraść się na terytorium dominujących samców i podebrać im partnerki.

Superenzym w medycynie

Badacze przeanalizowali poziom testosteronu u wszystkich trzech "typów" samców - u terytorialnych ptaków był on najwyższy, a u pozostałych zwierząt nieco niższy. Samce o niskim poziomie testosteronu posiadały natomiast wyższy poziom enzymu HSD17B2, przyspieszającego rozpad hormonu do słabiej działającego androstenedionu. Zmiany związane z niższym poziomem testosteronu są widoczne w całych ciałach ptaków poza jądrami - w ten sposób samce zachowują zdolność do rozmnażania się. To, którą strategię lęgową przyjmie ptak, zależy od genu, który udało się zidentyfikować w ramach badania.