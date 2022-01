Superbakteria MRSA pojawiła się wcześniej niż sądzono. Za jej pochodzenie odpowiadają jeże

Z jeży na inne organizmy

- Używając technologii sekwencjonowania prześledziliśmy geny, które nadają szczepom mecC-MRSA odporności na antybiotyki, odkryliśmy, że pojawiły się one jeszcze w XIX wieku - powiedział autor badania dr Ewan Harrison, współpracujący z obydwoma brytyjskimi ośrodkami. - Nasze badanie sugeruje, że to nie powszechne stosowanie penicyliny napędzało pojawienie się MRSA. Był to naturalny proces biologiczny - dodał.

Wzajemne powiązania

- To badanie jest wyraźnym ostrzeżeniem, że kiedy używamy antybiotyków, musimy być ostrożni - powiedział prof. Mark Holmes, badacz na wydziale medycyny weterynaryjnej Uniwersytetu w Cambridge, jeden z autorów badania. - Istnieje bardzo duży rezerwuar dzikich zwierząt, w którym mogą przetrwać odporne na antybiotyki bakterie. Oznacza to, że wystarczy bardzo niewiele, by zostały one pobrane przez zwierzęta gospodarskie, a następnie zainfekowały ludzi - dodał.