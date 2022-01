W morzach i oceanach też pada śnieg. Skąd się tam bierze?

Zimą z nieba pada śnieg. Okazuje się jednak, że w głębiach oceanicznych również możemy spotkać opad zwany śniegiem morskim. Nie są to jednak kryształki lodu.

Jak tłumaczą specjaliści z amerykańskiej Narodowej Agencji Oceanów i Atmosfery (NOAA), taki rozkładający się materiał wyglądem przypomina płatki śniegu. Kawałki materiału biologicznego rosną w miarę opadania. Niektóre potrafią osiagnąć wielkość nawet kilku centymetrów. Są takie "płatki", którym zajmuje kilka tygodni, by w końcu opaść na dno.

Śnieg morski to źródło pokarmu

Śnieg morski to bardzo ważne źródło pożywienia dla stworzeń żyjących w odmętach oceanów. Wiele zwierząt w ciemnych częściach oceanu filtruje śnieg morski z wody lub pozyskuje go z dna. Naukowcy z NOAA zmierzyli ilość użytecznego materiału w śniegu morskim. Znaleźli tam mnóstwo węgla i azotu, a to są pierwiastki, które mogą wykarmić wielu padlinożerców.