Ruszyły. Dwie misje, jedna rakieta

Dwa lądowniki księżycowe - jeden należący do japońskiej firmy ispace, a drugi do amerykańskiej firmy kosmicznej Firefly - wystartowały z Florydy dzięki rakiecie SpaceX. Maszyny za kilkadziesiąt dni mają dotrzeć na Księżyc.

Firma Firefly Aerospace, której siedziba znajduje się w Teksasie, wystrzeliła swój pierwszy lądownik księżycowy, Blue Ghost, co uczyniło ją trzecią firmą, która wyniosła w kosmos lądownik księżycowy w ramach publiczno-prywatnego programu NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

Symbol komercyjnych misji

Lądownik Firefly Blue Ghost ma dotrzeć na Księżyc 45 dni po starcie, około 2 marca. Maszyna ta przewozi 10 ładunków od różnych klientów finansowanych przez NASA i jeden od Honeybee Robotics, firmy należącej do Blue Origin. Misje obu lądowników potrwają cały dzień księżycowy, czyli około dwa tygodnie. Nie przetrwają one mroźnej księżycowej nocy, podczas której temperatury mogą spaść do około -128 stopni Celsjusza.